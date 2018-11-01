Со следующего года социальный хлеб в Курской области подорожает. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Роман Старовойт. Сейчас для предприятий, выпекающих социальные сорта хлеба, цена за буханку весом 650 граммов без упаковки при отпуске в торговую сеть составляет 12 рублей 30 копеек. Она не менялась в течение двух лет. В 2019-м она повысится до 13 рублей 60 копеек. То есть, на 1 рубль 30 копеек, рост составит 10%. Суточный объем продукции, затраты на производство которой возмещаются из областного бюджета, продолжает сокращаться. Для сравнения, в 2016-м предприятия должны были поставлять 38 тонн, а на 2019-й установлена норма менее 22 тонн. Предельный размер торговой надбавки не изменится: при реализации в городах и райцентрах она не может превышать 10%, в других населенных пунктах – 15%. Сейчас в Курской области выпускают три социальных сорта хлеба — «Дарницкий», Майский» и «Сеяный».



