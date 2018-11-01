При взрыве газа в Железногорске пострадали два человека

Накануне вечером в пятиэтажке на улице Ленина в Железногорске произошел взрыв бытового газа. На место вызвали все экстренные службы. Выяснилось, что произошел хлопок бытового газа в квартире на первом этаже жилого дома. Возгорания не было. Взрывом выбило оконные стёкла в квартире. Пострадали двое мужчин 52 и 54 лет, которые проживали в квартире. У них ожоги 1-й и 2-й степени. После оказания медицинской помощи их отправили на амбулаторное лечение.

Специалисты лаборатории после обследования пятиэтажки заявили, что угрозы людям нет. Строительные несущие конструкции и системы коммуникации не нарушены. Отселения людей не требуется. Все жильцы находятся в своих квартирах. Причины и обстоятельства случившегося уточняются - сообщили в МЧС.



