В Курске за день на переходах сбили двух женщин

28 ноября в Курске зафиксированы два ДТП с участием пешеходов, оба произошли на переходах. Как рассказали в Госавтоинспекции, первое происшествие случилось около 7 утра возле дома №64«А» по улице 2-я Новоселовка. Водитель ВАЗовской "десятки", двигаясь со стороны улицы ВЧК в направлении улицы Малых, допустил наезд на 39-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с ранением доставили в 4-ю горбольницу. Около 18 часов под автомобиль «Дэу Эсперо» попала 70-летняя пенсионерка. ДТП произошло возле дома №66 по улице 8 Марта. Пожилая женщина с травмами была доставлена в медучреждение.



