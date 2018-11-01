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    Бдительная курянка помогла полиции раскрыть кражу люков

    Сегодня, 12:25
    Бдительная курянка помогла полиции раскрыть кражу люков
    Курянка, проживающая в микрорайоне Волокно, стала свидетельницей кражи. Женщина заметила, как неизвестные люди снимают крышки канализационных люков и грузят в свой автомобиль. Она решила выйти на улицу, чтобы остановить злоумышленников, но они успели скрыться. Курянка запомнила номер и модель машины и сразу позвонила в полицию. В течение часа автомобиль "Ситроен" остановили на Магистральном проезде, водителя и пассажиров задержали, а похищенное нашли в багажнике. Чугунные крышки колодцев хотели сдать в пункт приёма лома. Возбуждено уголовное дело. Руководство УМВД России по Курску решило поощрить бдительную женщину грамотой и ценным подарком. 

     

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