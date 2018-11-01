"Динамо" одержало непростую победу над "Фенербахче"

В Курске в среду состоялся матч 4-го тура женской баскетбольной Евролиги. Курское «Динамо» принимало турецкий «Фенербахче» и выиграло с минимальным перевесом 64:63. Лучшими в этой встрече стали Тина Чарльз с 22 очками и 9 подборами, у Брианны Стюарт — 16 баллов, у Анна Круз — 13. Команда Лукаса Мондело одержала четвёртую победу в Евролиге и осталась единоличным лидером группы «В». В следующем матче турнира 6 декабря курянки на выезде сыграют с венгерским "Шопроном". Но прежде 2 декабря в рамках российской Премьер-лиги на своём паркете примут "Спарту" из Видного. Начало игры в СКК в 15-30 уже в это воскресенье.



