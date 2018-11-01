Мэрия Курска обязала «Квадру» заменить асфальт на улице Красной Армии. Об этом глава города Николай Овчаров сообщил в эфире телекомпании "Такт". Овчаров жёстко раскритиковал работу компании при выполнении ремонта на улицах Красной Армии и Володарского. "Достаточно безобразным образом, конечно, произведена была обратная засыпка и укладка асфальта. Поэтому с нашей стороны, наша инспекция ЖКХ направила претензии "Квадре". И вот, по окончанию зимы, естественно, работа будет переделана. Будет по-новому выполнено благоустройство по улицам Володарского и Красной Армии", - сообщил мэр Курска.



