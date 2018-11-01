поиск по сайту
 

    Мэрия Курска обязала «Квадру» заменить асфальт на улице Красной Армии

    Сегодня, 13:05
    Мэрия Курска обязала «Квадру» заменить асфальт на улице Красной Армии
    Мэрия Курска обязала «Квадру» заменить асфальт на улице Красной Армии. Об этом глава города Николай Овчаров сообщил в эфире телекомпании "Такт". Овчаров жёстко раскритиковал работу компании при выполнении ремонта на улицах Красной Армии и Володарского. "Достаточно безобразным образом, конечно, произведена была обратная засыпка и укладка асфальта. Поэтому с нашей стороны, наша инспекция ЖКХ направила претензии "Квадре". И вот, по окончанию зимы, естественно, работа будет переделана. Будет по-новому выполнено благоустройство по улицам Володарского и Красной Армии", - сообщил мэр Курска. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама