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    Сотрудники Курскэнерго ведут эффективную борьбу с потерями электроэнергии

    Сегодня, 14:00
    Сотрудники Курскэнерго ведут эффективную борьбу с потерями электроэнергии
    Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»  за 10 месяцев 2018 года передал 2,59 млрд кВт*ч электроэнергии, при этом потери в сопоставимых условиях относительно аналогичного периода прошлого года снизились на 11,4 млн кВт*ч, что составляет 0,39 % от отпуска в сеть. Для примера, этого объема достаточно, чтобы в течение 6 месяцев обеспечивать электроснабжением Мантуровский район Курской области с населением 12 тысяч человек.
    Таких показателей удалось добиться  благодаря системной работе сотрудников филиала «Курскэнерго», включающей в себя целый комплекс мероприятий.
    Основным мероприятием снижения потерь в распределительной  сети 10-0,4 кВ является выявление фактов неучтенного потребления электроэнергии. Так, с начала текущего года выявлено 1,6 млн кВт*ч бездоговорного и 3,1 млн кВт*ч  безучетного потребления электроэнергии.
    Другие мероприятия были направлены на снижение потерь в сети за счет внедрения новых и модернизации существующих систем учета электроэнергии, а также оснащения  приборов учета электроэнергии потребителей  антимагнитными пломбами.
    Кроме того, технические потери, возникающие в процессе передачи электроэнергии, были снижены за счет  замены проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП и неизолированного провода на самонесущий изолированный  провод (СИП) в местах наибольших потерь электроэнергии. Также при новом строительстве и реконструкции энергетических объектов филиала применялись энергоэффективные силовые трансформаторы со сниженными потерями холостого хода.
    В целом положительный эффект от реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии за 10 месяцев  2018 года составил порядка 7,4 млн кВт*ч.

     

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