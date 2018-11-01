поиск по сайту
 

    В Курске сотрудники военкомата устроили рейд по уклонистам

    Сегодня, 14:06
    В Курске сотрудники военкомата устроили рейд по уклонистам
    Сотрудники военкомата по Центральному и Сеймскому округам Курска вместе с полицейскими отправились по домам и квартирам призывников, уклоняющихся от службы в армии. Рейд начали в 7 утра, чтобы застать жильцов дома. Однако это не помогло. Ни одного уклониста на этот раз увидеть не удалось. Чаще всего люди просто не открывали двери. Тем не менее, иногда участникам рейда все же везет. С начала осеннего призыва удалось найти около 90 потенциальных новобранцев. Всего в розыске 465 человек. Это гораздо меньше, чем 5 лет назад, когда их было около двух тысяч. Призывников, уклоняющихся от службы, ожидает наказание - вплоть до уголовного.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама