В Курске сотрудники военкомата устроили рейд по уклонистам

Сотрудники военкомата по Центральному и Сеймскому округам Курска вместе с полицейскими отправились по домам и квартирам призывников, уклоняющихся от службы в армии. Рейд начали в 7 утра, чтобы застать жильцов дома. Однако это не помогло. Ни одного уклониста на этот раз увидеть не удалось. Чаще всего люди просто не открывали двери. Тем не менее, иногда участникам рейда все же везет. С начала осеннего призыва удалось найти около 90 потенциальных новобранцев. Всего в розыске 465 человек. Это гораздо меньше, чем 5 лет назад, когда их было около двух тысяч. Призывников, уклоняющихся от службы, ожидает наказание - вплоть до уголовного.