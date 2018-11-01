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    В Железногорске пенсионерка после визита аферистки лишилась 140 тысяч рублей

    Сегодня, 14:38
    В Железногорске пенсионерка после визита аферистки лишилась 140 тысяч рублей
    В Железногорске жертвой мошенницы стала 78-летняя пенсионерка. В подъезде она встретила неизвестную женщину. Та сообщила, что является госслужащим и специально ждет пенсионерку, чтобы вручить полагающиеся 5 тысяч рублей. Ничего не заподозрив, горожанка впустила визитершу в квартиру. Злоумышленница стала интересоваться, какими купюрами хозяйка получает пенсию, и попросила их продемонстрировать, а затем предложила убрать деньги в укромное место. Так пожилая женщина показала место, где находились все её сбережения. Незнакомка ушла, сообщив, что забыла деньги, которые причитаются пенсионерке, пообещала принести их на следующий день. После ее ухода у пожилой женщины пропали 140 тысяч рублей. Полиция разыскивает мошенницу.

     

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