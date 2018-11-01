В Обоянском районе автомобилист "скинул" в кювет ВАЗ и скрылся

Утром 28 ноября в Обоянском районе на трассе М-2 «Крым» автомобилист "скинул" в кювет ВАЗ и скрылся. По информации Госавтоинспекции, выезжая со второстепенной дороги, неизвестный автомобиль на большой скорости врезался в ВАЗ-2115. От удара «15-я» вылетела с трассы и опрокинулась в кювет. 21-летнего водителя с ранением доставили в больницу. Водитель второго автомобиля, личность которого не установлена, уехал с места ДТП. Его разыскивает полиция. Свидетелей и очевидцев аварии, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Обоянскому району: 8(47141) 36-81-41, 2-12-02 или 02.