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    На проспекте Победы по ночам резали колёса автомобилей

    Сегодня, 15:53
    На проспекте Победы по ночам резали колёса автомобилей
    В полицию с конца октября неоднократно поступали обращения от жителей проспекта Победы, которые заявляли о порче имущества. Неизвестные по ночам прорезали колёса автомобилей. Хозяйка внедорожника трижды пострадала от действий злоумышленников, ущерб исчислялся десятками тысяч рублей. В ходе проверки выяснилось, что другие автовладельцы, проживающие в соседних домах, по утрам обнаруживали шины спущенными, но в полицию по этому поводу не обращались. Стражи порядка провели поквартирный обход в многоэтажках проспекта Победы, однако свидетелей происходящего найти не удалось. На записях камер наружного наблюдения участковым удалось рассмотреть гражданина, который по ночам подходил к машинам, принадлежащим потерпевшим. Личность предполагаемого правонарушителя установлена. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. В УМВД отметили, что после общения с ним аналогичных фактов больше не было. Полиция продолжает поиск очевидцев, а также улик, подтверждающих или опровергающих причастность гражданина к совершению правонарушения. 
    В случае если вина будет доказана, появятся основания для привлечения его к административной ответственности за умышленную порчу чужого имущества. Также потерпевшие смогут в форме гражданского иска обратиться в суд и взыскать с лица, признанного виновным в порче имущества, материальный ущерб.
    Все, кому известна информация об обстоятельствах произошедшего и личность злоумышленника, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 58-33-60 или 102 (круглосуточно).

     

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