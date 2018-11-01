В Курской области могут ужесточить запрет на продажу алкоголя

На заседании профильного комитета Курской облдумы обсудили ужесточение запрета на продажу алкоголя. С инициативой выступила Курчатовская городская Дума. Предлагается установить запрет на продажу спиртного с 9 вечера до 8 утра в рабочие дни и с 8 вечера до 8 утра в выходные, а также полностью запретить продажу алкоголя в День Победы 9 мая, в День молодёжи 27 июня и во Всероссийский день трезвости 11 сентября. Запрет не касается кафе, баров и ресторанов.

Депутаты Курской облдумы в целом одобрили предложение курчатовских коллег. Однако сам документ признали недостаточно проработанным. Работа над ним продолжится.



