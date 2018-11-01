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    В Курской области могут ужесточить запрет на продажу алкоголя

    Сегодня, 16:09
    В Курской области могут ужесточить запрет на продажу алкоголя
    На заседании профильного комитета Курской облдумы обсудили ужесточение запрета на продажу алкоголя. С инициативой выступила Курчатовская городская Дума. Предлагается установить запрет на продажу спиртного с 9 вечера до 8 утра в рабочие дни и с 8 вечера до 8 утра в выходные, а также полностью запретить продажу алкоголя в День Победы 9 мая, в День молодёжи 27 июня и во Всероссийский день трезвости 11 сентября. Запрет не касается кафе, баров и ресторанов. 
    Депутаты Курской облдумы в целом одобрили предложение курчатовских коллег. Однако сам документ признали недостаточно проработанным. Работа над ним продолжится.

     

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