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    В Курском районе появился "умный" дом

    Сегодня, 16:18
    В Курском районе появился
    В посёлке имени Маршала Жукова Курского района появился многоквартирный "умный" дом. Как рассказали в «КурскАтомЭнергоСбыте», здесь установили интеллектуальные приборы учета, светильники с датчиками движения и камеры наблюдения за внутридворовой территорией, солнечные батареи и накопители энергии. Уточняется, что подобное оборудование даст возможность дистанционного снятия показаний, а также в перспективе – легкий переход клиентов на другое тарифное меню («день/ночь»).  С помощью таких систем значительно быстрее можно находить места повреждений в сети и, следовательно, сокращать перерывы в энергоснабжении потребителей. Данные системы станут напоминать забывчивым клиентам о необходимости оплаты, а для должников – автоматически введут ограничение подачи электроэнергии. А солнечные батареи, установленные на крыше дома, будут использоваться для освещения мест общего пользования, покрывая объем потребления энергии на общедомовые нужды. 
    На этом энергетики решили не останавливаться. В перспективе – установка в каждой квартире планшета с мобильным приложением. Жильцы смогут увидеть подробную аналитику своего потребления электроэнергии, по общему балансу дома, а также получат возможность мгновенной оплаты и подключиться к камерам для обзора за детскими площадками и местами парковок. Важно, что планшеты позволят подключать дополнительные возможности - дисплей этого устройства будет использоваться в качестве экрана видеофона. Кстати, это соотносится в государственной программой «Безопасный город». 
    В подъездах установят экраны - доски объявлений, где будет транслироваться информация управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций.
    Уже в конце декабря жители «умного» дома смогут ощутить все преимущества инноваций. Скоро к данной системе подключат водоканал, теплоснабжающую организацию, провайдеры интернета и телевидения, систему охранной и пожарной сигнализаций. «Умный дом» вооружит своих жильцов единой «точкой доступа», электронным «окном», через которое клиенты смогут решать все вопросы сферы ЖКХ с опорой на цифровые технологии.

     

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