Недочеты на улице Красной Армии подрядчик устранит за свой счет

Николай Овчаров заявил, что мэрия Курска обязала «Квадру» заменить асфальт на улицах Красной Армии и Володарского. По его словам, по окончанию зимы благоустройство проезжей части на местах масштабного ремонта теплосетей будет переделана. Пресс-секретарь теплоснабжающей организации Роман Дакалин подтвердил информацию о переделке:" Подрядная организация, выполнявшая укладку асфальта на улице Красной Армии, устранит недочеты, выявленные рабочей группой в составе представителей городской администрации и специалистов нашей компании по итогам обследования проезжей части. Все работы будут выполнены по гарантии за счет подрядчика".