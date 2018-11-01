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    Недочеты на улице Красной Армии подрядчик устранит за свой счет

    Сегодня, 17:21
    Недочеты на улице Красной Армии подрядчик устранит за свой счет
    Николай Овчаров заявил, что мэрия Курска обязала «Квадру» заменить асфальт на улицах Красной Армии и Володарского. По его словам, по окончанию зимы благоустройство проезжей части на местах масштабного ремонта теплосетей будет переделана. Пресс-секретарь теплоснабжающей организации Роман Дакалин подтвердил информацию о переделке:" Подрядная организация, выполнявшая укладку асфальта на улице Красной Армии, устранит недочеты, выявленные рабочей группой в составе представителей городской администрации и специалистов нашей компании по итогам обследования проезжей части. Все работы будут выполнены по гарантии за счет подрядчика".

     

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