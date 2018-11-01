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Еще одна отставка в администрации
Сегодня, 17:27
От должности врио директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области освобожден Виктор Бырышников. Исполнение обязанностей директора департамента возложено на Алексея Черкасова.
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Хит-парад
Самые взрослые песни года
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«Исторический календарь»
«Королёвский старт»
«Музыкальная мозаика»
«Раздача слонов»
«Утренняя зарядка»
«Утренняя разминка»
«Час независимой музыки»
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«Электроза»
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