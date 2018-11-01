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    Еще одна отставка в администрации

    Сегодня, 17:27
    Еще одна отставка в администрации
    От должности врио директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области освобожден Виктор Бырышников. Исполнение обязанностей директора департамента возложено на Алексея Черкасова.

     

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