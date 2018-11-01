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    Старовойт анонсировал снижение платы за вывоз мусора

    Сегодня, 17:36
    Старовойт анонсировал снижение платы за вывоз мусора
    Приятный сюрприз для жителей многоквартирных домов, чьи управляющие компании до сих пор не исключили графу «вывоз мусора» из своих платежек. "С 1 декабря жители почти всех многоквартирных домов получат платежку меньше на 22 процента. Но цифру эту они увидят не за вывоз мусора, а в оплате за жилищные услуги. Мы выявили, что в большинстве случаев цифра задвоена", - цитирует врио губернатора Курской области Романа Старовойта "46ТВ". Он пообещал, что за период с октября будет произведен перерасчет. Кроме того, он анонсировал снижение тарифов за вывоз мусора. По словам Старовойта, такая возможность есть. Будут еще проводиться общественные обсуждения и слушания. Новый тариф планируют утвердить до 20 декабря.

     

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