"Инвента" проиграла польской "Висле" в Кубке Европы

Курская «Инвента» в четверг потерпела второе поражение в Кубке Европы. Курянки в ответном матче турнира на домашнем паркете уступили польской «Висле» из Кракова со счётом 55:76. В своём первом матче Кубка на выезде «Инвента» также проиграла «Висле» — 58:76. Теперь полячки единолично лидируют в группе «С». Слудующую игру Кубка Европы курская команда проведёт на выезде 6 декабря с турецким "Бешикташем". А до этого, 2 декабря в рамках регулярного чемпионата России "Инвент"а также на выезде сыграет со "Спартаком" из подмосковного Ногинска.