Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин провел пресс-конференцию для журналистов региональных СМИ

29 ноября 2018 года, г. Воронеж. В Воронеже состоялась пресс-конференция Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина. Владимир Викторович подвел предварительные итоги 2018 года и рассказал журналистам о задачах банка на ближайшую перспективу.

- Мы не фиксируем снижения инвестиционной активности наших клиентов, - сказал Владимир Салмин. - На текущий момент остается достаточно перспективных направлений наращивания бизнеса как в сельском хозяйстве, так и промышленности, что отражается в конкретных цифрах величины кредитного портфеля Центрально-Черноземного банка. Количество выданных инвестиционных кредитов у нас выросло на 40%, а их сумма увеличилась почти в 2 раза к аналогичному периоду прошлого года.

Кредитный портфель Центрально-Черноземного банка по корпоративным клиентам достигает 445 млрд рублей. Банк удерживает лидирующие позиции по доле на рынке кредитования. Этот показатель сегодня составляет порядка 43%, а по отдельным субъектам, например, в Белгородской области - превышает 50%. Объем выдач за 9 месяцев превысил 280 млрд рублей, из них более 110 млрд рублей были выданы на реализацию сельскохозяйственных проектов и сезонно-полевые работы.

Многое сделано в направлении совершенствования процессов и качества обслуживания клиентов, предложения новых, отвечающих требованиям цифровой экономики, услуг.

Год еще не завершился, а уже установлен рекорд по количеству выданных ипотечных кредитов. С помощью Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк более 33 тысяч семей отпраздновали новоселье. Это почти в 1,5 раза больше прошлогодних показателей по количеству договоров. По выданной сумме разница еще больше. За 10 месяцев 2017 года было выдано 27,8 млрд рублей, а за 10 месяцев текущего года – 45,6 млрд рублей. Темп роста 164%.

Сейчас более 40% жилищных кредитов оформляется по заявкам, полученным через сервис «ДомКлик», который Сбербанк начал развивать в прошлом году. Благодаря электронному документообороту удалось значительно повысить скорость выдачи кредитов. Еще один рекорд Центрально-Черноземного банка – 20 часов между получением заявки и перечислением кредита в оплату за покупаемую квартиру.

С начала года Центрально-Черноземным банком выдано 372 тыс. потребительских кредитов на сумму свыше 6,7 млрд рублей. Жители региона благодаря предложению Сбербанка смогли осуществить свои планы, стимулируя развитие торговли и рост товарооборота.

- Мы стали ближе к нашему клиенту не только в городской черте – через Интернет, мобильные устройства, но и в сельской местности, расширив парк передвижных пунктов кассового обслуживания и увеличив протяженность их маршрутов, - рассказал Владимир Салмин.

В пяти областях региона – Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской – работает 13 ППКО, которые обслуживают население 109 сел. Непосредственно в Воронежской области по 46 населенным пунктам курсируют 5 передвижных пунктов кассового обслуживания.

С середины 2018 года началось активное переформатирование филиальной сети в селах. Уже в этом году планируется открыть в новом формате после реконструкции около 40 сельских филиалов и еще 100 в течение следующего года. Также, согласно новой модели развития сельской сети, на территории обслуживания Центрально-Черноземного банка в течение 2019-2021гг. откроются 25 новых филиалов.

Свои лидерские качества в банке стремятся реализовать не только в работе. Например, команда Центрально-Черноземного банка «Танцующий слон» в этом году третий раз подряд завоевала чемпионский титул в корпоративном турнире КВН Сбербанка.

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин поблагодарил представителям региональных СМИ за активную работу по информационному сопровождению деятельности Сбербанка в 2018 году, за объективность и оперативность в освещении вопросов экономики и финансов. Также он пожелал журналистам благополучия и новых творческих успехов!



