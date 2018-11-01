Курянина отправили на исправработы из-за крупного долга по алиментам. Как рассказали в службе судебных приставов, мужчина должен был каждый месяц перечислять четверть заработка на содержание несовершеннолетнего сына. Однако исполнять свои обязательства он не спешил, нигде не работал, на учет в центр занятости не становился и никакой материальной помощи ребенку не оказывал. Так образовалась задолженность по алиментам на сумму почти 400 тысяч рублей. Сначала нерадивого отца привлекли к административной ответственности, в качестве наказания ему назначили 50 часов обязательных работ. Однако помочь своему сыну и погасить долг хотя бы частично мужчина так и не захотел. Тогда настал черед уголовного дела. Суд приговорил курянина к семи месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно.



