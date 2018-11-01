В Курской области озвучили масштабные планы на Год дорог

На встрече врио губернатора Курской области Романа Старовойта и начальника Упрдора Москва-Харьков Сергея Недялкова озвучили масштабные планы на Год дорог. Стороны обсудили перспективные планы по развитию сети федеральных дорог на территории региона, порядок взаимодействия при реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», а также передачу региональных дорог в федеральную собственность. Напомним, что 2019 год объявлен в Курской области годом дорог.

Год дорог станет началом реализации целого ряда проектов в регионе. Только в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году на территории Курской агломерации будут выполнены работы по приведению в нормативное состояние 51,5 км автодорог и улиц на общую сумму 960 млн рублей. Также запланировано строительство двух очередей на продолжении проспекта Дружбы протяженностью 3,24 км. Стоимость объекта составляет 626 млн рублей. На региональной сети дорог будут произведены ремонтные работы в рамках БКД на участках протяженностью 4,5 км.

На федеральной сети автодорог в 2019 году на территории области планируется выполнить капитальный ремонт и ремонт четырех участков протяженностью 32,9 км на общую сумму 976,9 млн рублей.

Как отметил Сергей Недялков, в следующем году на трассе М-2 «Крым» Москва-Тула-Орел-Курск-Белгород-граница с Украиной (подъезд к г.Курск) будет выполнен ремонт участка протяженностью 7,3 км, а также капитальный ремонт участка протяженностью 3,6 км. По его словам, на этой федеральной автодороге уже начат капремонт на 11-километровом участке, который завершат в 2021 году. До 2020 года планируется выполнить капитальный ремонт участка трассы Р-298 протяженностью 11,018 км.

По инициативе главы региона Романа Старовойта, автодорога Короча-Губкин-Горшечное будет передана в собственность Российской Федерации. Кроме того, произойдет передача в федеральную собственность и четырех дорог, составляющих Юго-Восточный обход Курска: Курск-Шумаково-Полевая через Лебяжье, обход деревни Зорино в Курском районе, Курск-Петрин, Крым-Курск-Петрин.

Говоря о значении перевода этих автомобильных дорог в федеральную собственность, Роман Старовойт подчеркнул, что для региона важно, чтобы эти дороги стали федеральными. Это положительно скажется на качестве дорожного полотна и повысит безопасность перевозок.

Кроме того, целесообразно рассмотреть возможность передачи в федеральную собственность участка региональной дороги Крым-Иванино с транспортной развязкой, расположенной на пересечении с автомобильной магистралью М-2 «Крым».

Проектирование второго этапа реконструкции автодорог Крым-Иванино будет завершено до 1 декабря с передачей на государственную экспертизу.