поиск по сайту
 

    Автомобилистов проверят на трезвость

    Сегодня, 13:05
    Автомобилистов проверят на трезвость
    В Курске и ряде районов области в предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость. Такие рейды стали постоянными, увы, но меньше пьяных за рулем не становится. Меж тем, управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение обернется уже уголовным делом. Участников дорожного движения призывают сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного 102. Телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама