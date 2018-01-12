Автомобилистов проверят на трезвость

В Курске и ряде районов области в предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость. Такие рейды стали постоянными, увы, но меньше пьяных за рулем не становится. Меж тем, управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение обернется уже уголовным делом. Участников дорожного движения призывают сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного 102. Телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.