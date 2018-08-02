График отключения электричества в Курске

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 3 декабря по 7 декабря с 9-00 до 13-00 или с 13-00 до 16-00:

1-й Степной переулок, ул. Мостовая д.60-50, 3-й Рублевский переулок, ул. Беловская, ул. Песчаная, ул. Кореневская, Сосновый бор, ул. Санаторная, ул. Запрудная, ул. Парашютная, ул. Аэроклубная, ул. Броневая, Заповедный проезд, ул. 5-я Кислинская, 1-2-й Степные переулки, ул. Монтажников, ул. Прилужная, ул. Народная, ул. Охотничья, ул. Камышовая, ул. Утренняя.

Тел. для справок: 32-32-15





В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 3 декабря по 7 декабря с 9-00 до 16-00

ул. Нижняя Набережная д. 66 - 120; д. 11 – 43; ул. А. Аристарховой д. 1 - 32

Тел. для справок: 32-40-89





В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 3 декабря по 7 декабря с 9-00 до 16-00:

Ул. Кривецкая д. 22-60, д. 23-63; ул. Подвойского д. 25-69, д. 22-70; ул. Сеймская д. 30-48, д. 39-63;

Петропавловский переулок д. 1-5; Васильевский переулок д. 11-29, д. 8-28; ул. Восточная д. 2-56, д. 1-45;

Ул. Калинина д. 2-28, д. 1-25; ул. Локомотивная д. 11-33, д. 6-24; ул. Железнодорожная д. 5-19, д. 4-26

Ул. 2-я Восточная д. 5-15; ул. Пушкинская д. 4-24, д. 3-19; ул. Ильича д. 15-31, д. 10-16; Пер-к Жуковского д. 1-7, д. 2-40

С 3 декабря по 4 декабря с 9-00 до 16-00:

Ул. Ильича д. 42-104; ул. Жуковского д. 4-102, д. 21-145; ул. Новая Восточная д. 2-8, д. 1-31; ул. Цюрупы д. 93-131, д. 90-144

Ул. 3-я Щигровская д. 4-58, д. 3-29; ул. 2-я Восточная д. 90-180, д. 73-173; ул. Ильича д. 85-213; Восточный пер-к д. 1-9;

Ул. Восточная д. 41-51, д. 90-104

Тел. для справок: 26-32-10