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    График отключения электричества в Курске

    Сегодня, 13:07
    График отключения электричества в Курске
    В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
    С 3 декабря по 7 декабря с 9-00 до 13-00 или с 13-00 до 16-00:
    1-й Степной переулок, ул. Мостовая д.60-50, 3-й Рублевский переулок, ул. Беловская, ул. Песчаная, ул. Кореневская, Сосновый бор, ул. Санаторная, ул. Запрудная, ул. Парашютная, ул. Аэроклубная, ул. Броневая, Заповедный проезд, ул. 5-я Кислинская, 1-2-й Степные переулки, ул. Монтажников, ул. Прилужная, ул. Народная, ул. Охотничья, ул. Камышовая, ул. Утренняя.
    Тел. для справок:   32-32-15 

    В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
    С 3 декабря по 7 декабря с 9-00 до 16-00
    ул. Нижняя Набережная д. 66 - 120; д. 11 – 43; ул. А. Аристарховой  д. 1 - 32
    Тел. для справок:  32-40-89

    В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
    С 3 декабря по 7 декабря с  9-00  до  16-00:  
    Ул. Кривецкая д. 22-60, д. 23-63; ул. Подвойского д. 25-69, д. 22-70; ул. Сеймская  д. 30-48, д. 39-63;
    Петропавловский переулок д. 1-5; Васильевский переулок д. 11-29, д. 8-28; ул. Восточная д. 2-56, д. 1-45;
    Ул. Калинина д. 2-28, д. 1-25; ул. Локомотивная д. 11-33, д. 6-24; ул. Железнодорожная д. 5-19, д. 4-26
    Ул. 2-я Восточная д. 5-15; ул. Пушкинская д. 4-24, д. 3-19; ул. Ильича д. 15-31, д. 10-16; Пер-к Жуковского д. 1-7, д. 2-40
    С 3 декабря по 4 декабря с  9-00  до  16-00:
    Ул. Ильича д. 42-104; ул. Жуковского д. 4-102, д. 21-145; ул. Новая Восточная д. 2-8, д. 1-31; ул. Цюрупы д. 93-131, д. 90-144
    Ул. 3-я Щигровская д. 4-58, д. 3-29; ул. 2-я Восточная д. 90-180, д. 73-173; ул. Ильича д. 85-213; Восточный пер-к д. 1-9;
    Ул. Восточная д. 41-51, д. 90-104
    Тел. для справок: 26-32-10

     

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