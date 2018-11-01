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    Лучшим барменом Курска стала девушка

    Сегодня, 15:04
    Лучшим барменом Курска стала девушка

    В Курске устроили конкурс профмастерства среди барменов. В нем участвовали 11 человек от 9 заведений общепита. На первом этапе - «Визитная карточка» - всем конкурсантам необходимо было в течение пяти минут как можно ярче и красочнее презентовать себя и свой ресторан или кафе. Ведь бармен должен не только наливать напитки, но и общаться с гостями. Отмечается, что с практической частью - изготовлением коктейлей - справились все, они продемонстрировали превосходное владение инвентарём и ловко наливали нужное количество ингредиентов. Победительницей же стала единственная девушка, участвовавшая в состязании, - Анастасия Трибунская. Добавим, сейчас в Курске насчитается 36 ресторанов, 60 баров и 90 кафе.

     

    По материалам "46ТВ"

     

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