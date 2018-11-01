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    В Курске состоится фестиваль по брейк-дансу «Fox Kids»

    Сегодня, 15:20
    В Курске состоится фестиваль по брейк-дансу «Fox Kids»
    1 декабря состоится межрегиональный фестиваль по брейк-дансу «Fox Kids». Участниками соревнований станут танцоры из Тамбова, Рязани, Брянска, Орла, Воронежа, Белгорода, Липецка, Фатежа и, конечно, Курска. Возраст конкурсантов - от 7 до 17 лет. С 12.00 до 13.30 для танцоров пройдут мастер-классы.  Начало танцевальных баталий - завтра в 14 часов в ЦНТ «Русь». Музыкальное сопровождение фестиваля осуществляет студия битоделов Sound Lab.  

     

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