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    В курских ресторанах появятся старинные местные блюда

    Сегодня, 16:22
    В курских ресторанах появятся старинные местные блюда
    В ресторанах области появятся старинные местные блюда. Так, проект «Гастрономическая карта Соловьиного края» решили не ограничивать рассказом о 30 исконно-курских блюдах. Теперь то, что ели жители губернии  век назад, скоро сможем попробовать и мы. Для этого студенты колледжа коммерции, технологий и сервиса отправятся в гастрономические экспедиции в пять районов. Это Суджанский район, где делают «вареники с дырочкой», Золотухинский, предлагающий «обед по-фетовски», Поныровский, который накормит блюдом «каша гарбузня», Курчатовский, где можно отведать «картофельную друньку», и наконец Рыльский, тут можно полакомиться «запеченным бараньим  боком». Студенты колледжа изучат рецепты этих блюд, создадут технико-технологические карты, чтобы внедрить их в заведения общепита. Ожидается, что отведать старинные блюда куряне смогут во всех ресторанах области следующей весной.
     
     
    Фото ГТРК "Курск"

     

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