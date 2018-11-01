К концу года в Курской области будет 16 цифровых кинозалов

В Курской области начали готовить специалистов для работы в цифровых кинотеатрах. Курсы предполагают повышение уровня знаний в области современного продвижения фильмов и работы с цифровым оборудованием. Свою квалификацию будут повышать руководители муниципальных кинотеатров. До конца года в регионе будут работать 16 цифровых кинозалов. Сейчас готовятся к открытию в середине декабря 5 кинозалов в Глушково, Льгове, Пристени, Тиме и Рыльске.