В Курске впервые покажут фильмы в формате для незрячих и глухих

В Курске стартовала декада инвалидов. Сегодня в городе проживают более 49 тысяч инвалидов, более 2 тысяч из них - это дети. В декаду инвалидов запланированы концерты и поэтические вечера, муниципальные кинотеатры устроят благотворительные киносеансы. В центре досуга "Ассоль" каждый день до 10 декабря будут показывать художественые фильмы с тифлокомментированием и субтитрированием для людей с ослабленным зрением и слухом. Возможность продемонстрировать картины в подобном формате появилась в Курске впервые. Программа для взрослых посвящена фильмам-юбилярам 2018 года - это комедии «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Мы из джаза». В программе для детей - сказка «Золушка».



