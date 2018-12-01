поиск по сайту
 

    В Курске впервые покажут фильмы в формате для незрячих и глухих

    Сегодня, 08:19
    В Курске впервые покажут фильмы в формате для незрячих и глухих
    В Курске стартовала декада инвалидов. Сегодня в городе проживают более 49 тысяч инвалидов, более 2 тысяч из них - это дети. В декаду инвалидов запланированы концерты и поэтические вечера, муниципальные кинотеатры устроят благотворительные киносеансы. В центре досуга "Ассоль" каждый день до 10 декабря будут показывать художественые фильмы с тифлокомментированием и субтитрированием для людей с ослабленным зрением и слухом. Возможность продемонстрировать картины в подобном формате появилась в Курске впервые. Программа для взрослых посвящена фильмам-юбилярам 2018 года - это комедии «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Мы из джаза». В программе для детей - сказка «Золушка».   

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама