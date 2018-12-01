Госжилинспекция оштрафовала на четверть миллиона управляющую компанию в Курске

Госжилинспекция через суд оштрафовала управляющую компанию «Парковая» и курский филиал «Квадры». В момент проверки у обслуживающей организации не было паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях, а также актов на испытание, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления. Решением мирового суда на управляющую компанию наложен штраф в 250 тысяч рублей. «Квадра» оштрафована на 10 тысяч рублей за неисполнение ранее выданного Госжилиспекцией предписания. А именно: не приняты меры, обеспечивающие предоставление коммунальной услуги по горячему водоснабжению в доме на улице Большевиков, 84. По результатам проверки компании выдали повторное предписание по устранению выявленных нарушений.



