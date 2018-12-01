Если вашу карту «проглотил» банкомат. О том, как поступить в данной ситуации, рассказывает управляющий Отделением Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников.

-Возможны несколько причин, по которым банкомат не возвращает карту: если владелец не успел ее забрать в течение 45 секунд, если она размагничена или имеет механические повреждения, если закончился срок действия, если вы три раза подряд ввели неправильный пин-код или произошел технический сбой системы.

В течение ближайших 20 минут не уходите от банкомата, потому что в случае технического сбоя он может вернуть карту после устранения неполадок.

Если инцидент произошел на территории отделения банка, которому принадлежит банкомат, следует обратиться за помощью к его сотрудникам. В иных местах позвоните по бесплатному номеру, указанному на банкомате, и уточните порядок возврата карты.

В большинстве случаев банкоматы выдают чек, в котором указана закодированная причина захвата карты. Его нужно сохранить для оформления заявления на возврат или перевыпуск карты.

Чтобы защитить деньги от мошенников, карту лучше заблокировать. Если вам срочно нужны деньги, до блокировки карты можно перевести остаток на другой счет, используя мобильное приложение, или получить наличные в банке, предъявив паспорт.

Больше проблем возникает в таких ситуациях, когда владелец карты находится за границей. В принципе, алгоритм действий аналогичен, но при обращении в обслуживающий банк вам понадобится знание иностранного языка. Чтобы избежать подобных ситуаций и всегда иметь доступ к своим счетам, можно подстраховаться и получить ещё одну карту.



