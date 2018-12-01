К новогодним праздникам для курян вырастили 13 тысяч сосен

В Курской области ёлки взяли под особый контроль. Следить за сохранностью хвойных насаждений будут до конца года. Лесная охрана вместе с сотрудниками полиции и Россельхознадзора будет дежурить на дорогах и отслеживать перевозку древесины. Усилят патрули в хвойных лесах, чтобы уберечь их от нелегальных дровосеков. Штраф за незаконную рубку одного хвойного дерева для граждан -от 3 до 4 тысяч рублей. Кроме того нарушитель обязан возместить вред, причиненный лесам: 3680 рублей за одно дерево. При незаконной рубке двух и более сосен наступает уголовная ответственность. Добавим, лесхозы Курской области на специальных плантациях вырастили более 13 тысяч новогодних сосен. Они поступят в продажу с середины декабря, цена - от 200 рублей за штуку.