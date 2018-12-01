"Динамо" разгромило подмосковную "Спарту"

В воскресенье баскетболистки курского «Динамо» одержали 7-ю победу подряд в регулярном чемпионате женской Премьер-лиги. На своём паркете команда Лукаса Мондело разгромила «Спарту&К» из подмосковного города Видное со счётом 85:47. Самой результативной в прошедшей игре стала Татьяна Видмер – она набрала 21 очко, дабл-дабл оформила Соня Петрович – 14 очков и 10 подборов, по 10 баллов заработали Наталья Анойкина и Брианна Стюарт, которой не хватило до «дабла» одного подбора. Следующую игру регулярки курянки проведут 9 декабря на выезде с красноярским "Енисеем". А до этого, 6 декабря, «Динамо» также в гостях сыграет матч Евролиги с венгерским "Шопроном". Сегодня же ещё одна курская команда – "Инвента" – проведёт встречу регулярного чемпионата с ногинским "Спартаком". Начало игры в Подмосковье в 17 часов.