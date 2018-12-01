Сегодня утром в Курском районе произошла смертельная авария

Менее чем за сутки в Курской области в двух авариях погибли люди. Днём 2 декабря на трассе «Курск — Рыльск» возле деревни Артюховка Октябрьского района столкнулись бензовоз ГАЗ-53 под управлением 53-летнего водителя и легковой автомобиль «Лифан», за рулём которого находился 30-летний мужчина. Водитель легковушки погиб. По информации МЧС, цистерна бензовоза была пустой. Другое смертельное ДТП произошло сегодня утром в Курском районе вблизи села Зорино. Там столкнулись 2 легковых автомобиля - «Рено Сандеро» и ВАЗ-2115. На прямом участке иномарку развернуло поперёк дороги и в её правую сторону врезалась отечественная машина. Водитель ВАЗа погиб. Судя по фотографиям, появившимся в социальных сетях, проезжая часть в этом месте покрыта укатанным снегом. Инспекторы выясняют обстоятельства этих ДТП.