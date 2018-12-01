Журналисты региональных СМИ посетили корпоративный музей Сбербанка в Воронеже

30 ноября 2018 года, г. Воронеж. В Воронеже в фойе главного корпуса Центрально-Черноземного банка недавно открылся большой корпоративный музей, созданный по инициативе Председателя ЦЧБ ПАО Сбербанк Владимира Салмина. И вот на днях его посетила большая группа журналистов из региональных средств массовой информации.

Коллекция экспонатов рассказала посетителям о формировании банковской системы в мире, о первых деньгах и банковских услугах. Например, журналисты узнали о том, как тамплиеры осуществляли денежные переводы, а индейцы майя расплачивались за товары и услуги какао-бобами.

Особый ажиотаж у журналистов вызвала возможность потрогать собственными руками килограммовый слиток золота и подержать в руках целый чемодан с миллионом долларов внутри. Оказалось, что на вес он довольно тяжел, что, впрочем, не помешало и брутальным парням, и хрупким барышням, с одинаковым азартом фотографироваться с интерактивным экспонатом.

Была возможность у гостей сравнить реальную стоимость рубля на протяжении различных исторических эпох. Оказывается когда-то 10 рублей стоил … рояль. А в 1926 году на месячную зарплату инженера можно было позволить себе всего лишь 8 кусочков мыла!

Разумеется, в музее большое место уделено развитию сберегательного дела в России и в Черноземье. Экспозиция рассказывает как об исторических вехах, так и о современных достижениях. В корпоративном музее можно с помощью интерактивного стола познакомиться с историей Сбербанка, посмотреть, как выглядела сберегательная касса в 30-е годы прошлого столетия. Некоторые журналисты с удовольствием попробовали себя в роли кассиров из прошлого столетия.

Стенды музея познакомили посетителей с эволюцией Сбербанка – с самого дня его основания и по настоящее время. Здесь можно узнать о том, как банки изменили мир, как развивались события в дореволюционную эпоху, как непросто приходилось сотрудникам организации в годы Великой Отечественной войны, о том, как в современных условиях формируется экосистема Сбербанка, а также какой стратегии придерживается крупнейший банк страны.

- Впечатления от музея хорошие, - рассказал журналист из «Комсомольской правды» Виктор Левшаков. – Особенно интересно здесь будет детям, которые смогут не только узнать много нового, но и потрогать руками интересные экспонаты. Сам я коллекционирую монеты, поэтому особенно понравилась эта часть экспозиции музея.

- То, что мы помним свою историю – очень важно, - считает Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Она будет служить назиданием и настоящему поколению сотрудников, и, что особенно ценно, – будущим поколениям наших коллег. Думаю, что наш музей станет хорошей обучающей площадкой для детей.

Журналисты оставили свои отзывы и пожелания в специальной книге музея. А некоторые даже договорились об экскурсиях своих детей с одноклассниками для осмотра экспозиции. Музей Сбербанка открыт для посещения организованных групп.