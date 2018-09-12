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    В Курске вынесли приговор врачу за гибель пациента

    Сегодня, 12:06
    В Курске вынесли приговор врачу за гибель пациента
    Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу врача одной из курских больниц, она признана виновной в гибели пациента из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Как рассказали в прокуратуре, в августе 2017 года в больницу поступил 43-летний мужчина по направлению участкового врача-терапевта с пометкой «Срочно». Несмотря на это, терапевт приемного отделения больницы отказала ему в госпитализации, посчитав состояние пациента удовлетворительным, и направила на амбулаторное лечение. В поликлинике состояние больного ухудшилось, бригада "скорой помощи" повторно доставила его в приемное отделение той же больницы. Мужчину сразу направили в реанимацию, однако спасти его не удалось. По заключению эксперта своевременная госпитализация и начало лечения имевшейся патологии сердечно-сосудистой системы могло предотвратить смерть пациента. Врача приговорили к 2 годам ограничения свободы с лишением права в течение 2 лет заниматься врачебной деятельностью. 

     

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