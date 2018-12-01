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    Курянин пойдет под суд за селфи с бомбой

    Сегодня, 12:27
    Курянин пойдет под суд за селфи с бомбой
    Курянин пойдет под суд за селфи с бомбой. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Суджанского района. Его обвиняют в незаконном изготовлении взрывного устройства. Как установлено в ходе расследования, мужчина хотел привлечь к себе внимание общественности. Для этого он изготовил действующее взрывное устройство, которое закрепил на голове. В таком виде он сделал селфи и разместил на своей странице в соцсети. Уголовное дело направлено в Суджанский районный суд. В прокуратуре отметили, что мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. 

     

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