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    19 водителей попались нетрезвыми за рулем

    Сегодня, 12:33
    19 водителей попались нетрезвыми за рулем
    В минувшие выходные на курских дорогах  автоинспекторы задержали 19 водителей, которые были пьяны. Им грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. 4 водителя задержаны за повторную поездку в нетрезвом состоянии или повторный отказ от медосвидетельствования, для них наступает уже уголовная ответственность. Добавим, накануне вечером в Курске произошло ДТП, участник которого отказался от проверки на трезвость. На ПЛК столкнулись "Шевроле" и "Ауди А4". Травмы получила 28-летняя пассажирка "Ауди". 41-летний водитель "Шевроле" от медосвидетельствования отказался. 
    Курян призывают сообщать о неадекватных автомобилистах по телефону 02, с мобильного 102.

     

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