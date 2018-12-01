19 водителей попались нетрезвыми за рулем

В минувшие выходные на курских дорогах автоинспекторы задержали 19 водителей, которые были пьяны. Им грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. 4 водителя задержаны за повторную поездку в нетрезвом состоянии или повторный отказ от медосвидетельствования, для них наступает уже уголовная ответственность. Добавим, накануне вечером в Курске произошло ДТП, участник которого отказался от проверки на трезвость. На ПЛК столкнулись "Шевроле" и "Ауди А4". Травмы получила 28-летняя пассажирка "Ауди". 41-летний водитель "Шевроле" от медосвидетельствования отказался.

Курян призывают сообщать о неадекватных автомобилистах по телефону 02, с мобильного 102.