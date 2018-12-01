В Рыльске пожарные помогли инвалиду

Сегодня утром в «Службу спасения-112» Рыльска обратилась социальный работник, она рассказала, что её подопечной, 64-летней женщине, инвалиду 1 группы, срочно требуется помощь. Пенсионерка почувствовала себя плохо, упала на пол и подняться уже не смогла. Из последних сил она дозвонилась до соцработника и рассказала о своем самочувствии. Дверь самостоятельно она открыть не могла. На место выехали пожарные. Огнеборец проник в квартиру на втором этаже через балкон и открыл дверь медикам. После обследования женщину госпитализировали. Сейчас пенсионерка находится под присмотром врачей, её жизни ничего не угрожает.