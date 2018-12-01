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    В Курской области с двух машин без сигнализации сняли колёса

    Сегодня, 16:12
    В Курской области с двух машин без сигнализации сняли колёса
     
    Курянин оставил на ночь автомобиль «Шевроле» на улице Комарова, а утром  поехать на нем уже никуда не смог – с машины сняли колёса. Оперативники в течение нескольких дней установили и задержали двоих подозреваемых, обоим по 20 лет. Правда, к тому моменту они уже сбыли похищенное. Сейчас устанавливается причастность молодых людей к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело.
    В Золотухинском районе 25-летний мужчина подозревается в похищении колёс и запчастей с ВАЗа, принадлежащего его родственнику. Украденное он продал по дешевке своим знакомым. Сейчас оценивается ущерб и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
    В полиции отметили: подобных преступлений можно было избежать, если хозяева бы установили на свой транспорт сигнализации.

     

     

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