В Курской области с двух машин без сигнализации сняли колёса

Курянин оставил на ночь автомобиль «Шевроле» на улице Комарова, а утром поехать на нем уже никуда не смог – с машины сняли колёса. Оперативники в течение нескольких дней установили и задержали двоих подозреваемых, обоим по 20 лет. Правда, к тому моменту они уже сбыли похищенное. Сейчас устанавливается причастность молодых людей к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело.

В Золотухинском районе 25-летний мужчина подозревается в похищении колёс и запчастей с ВАЗа, принадлежащего его родственнику. Украденное он продал по дешевке своим знакомым. Сейчас оценивается ущерб и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полиции отметили: подобных преступлений можно было избежать, если хозяева бы установили на свой транспорт сигнализации.















