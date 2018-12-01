Курским дорожникам поставили "четвёрку"

В регионе около 340 машин боролись со снегопадом на этих выходных. Курские дороги расчищали 55 единиц спецтехники. Работу лично контролировал врио губернатора Роман Старовойт. На своей странице в соцсетях он обратился к курянам с просьбой оценить работу коммунальных служб. За сутки получил более двух тысяч сообщений, каждое из которых было прочитано и взято на контроль. Первые итоги снегоуборочной кампании подвели сегодня утром после оперативного совещания в областной администрации. Роман Старовойт поставил работе, проделанной коммунальщиками, твердую "четверку".



