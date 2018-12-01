Куряне вместе со всей Россией отмечают День Неизвестного Солдата

Куряне вместе со всей Россией сегодня отмечают День Неизвестного Солдата. Врио губернатора Роман Старовойт возложил цветы на мемориальном комплексе «Курская Дуга».

– Дань памяти неизвестным воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, имеет огромное значение. С детских лет мы проносим через всю свою жизнь память о той страшной войне, о той беде, которая обрушилась на нашу Родину. Для разного возраста это могут быть разные картины. Для меня – это рассказы моих дедушек, которые прошли войну от начала до конца, участвовали в основных сражениях Великой Отечественной войны. Для наших детей это уже наши пересказы, документальные и художественные фильмы, литературные произведения, постановки на сцене. Но это всего лишь описания, которые могут передать нам только малую долю того ужаса, тех лишений, которые тогда переживала вся наша страна, каждый человек. Особую дань мы должны отдать тем, кто положил свою жизнь, защищая нашу Родину, выполняя свой гражданский долг. И сегодняшний день памяти Неизвестного Солдата – апогей всех этих чувств, потому что погибнув, не оставив следа в виде надписи своей фамилии на надгробии, наши воины защищали нашу свободу. Это солнечное небо, которое сегодня над нашей головой, мирное существование – это заслуга наших предков, в том числе безымянных воинов, которые покоятся по всей территории нашей огромной страны. Важно, что сегодня и молодежь, и люди старшего поколения проносят через свою жизнь эти высокие чувства. Наша задача – поддерживать и приумножать их, чтобы никогда россияне не забывали этот подвиг, – отметил Роман Старовойт.

В торжественной церемонии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти региона, представители ветеранских, общественных, молодежных организаций, трудовых коллективов и рядовые куряне.

Мероприятие завершилось маршем роты почетного караула, курсантов военно-патриотических клубов, юнармейцев.





День Неизвестного Солдата, призванный увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными, отмечается в нашей стране с 2014 года. Дата 3 декабря выбрана не случайно. Именно в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля. На месте этого захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный комплекс «Могила Неизвестного солдата» и зажжен Вечный огонь.