Автомобилистов предупреждают о тумане и гололедице

Курское МЧС распространило предупреждение: в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия. По прогнозу Гидрометцентра, ночью местами возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Завтра днем – мокрый снег и морось, туман, на дорогах гололедица. В западных районах области порывы ветра могут достигать 13 м/с. Температура: - по области ночью 7-12º мороза, в низких местах до 15º, днем от 4º мороза до 1° тепла.

Участников дорожного движения призывают быть особенно внимательными и осторожными.







