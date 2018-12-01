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    Автомобилистов предупреждают о тумане и гололедице

    Сегодня, 17:23
    Автомобилистов предупреждают о тумане и гололедице
    Курское МЧС распространило предупреждение: в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия. По прогнозу Гидрометцентра, ночью местами возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Завтра днем – мокрый снег и морось, туман, на дорогах гололедица. В западных районах области порывы ветра могут достигать 13 м/с. Температура: - по области ночью 7-12º мороза, в низких местах до 15º, днем от 4º мороза до 1° тепла.  
    Участников дорожного движения призывают быть особенно внимательными и осторожными.

     

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