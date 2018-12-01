Жители Курска в петиции требуют площадки для выгула собак
Сегодня, 19:47
Жители Курска создали петицию, в которой просят обустроить в каждом районе специальные площадки для выгула и дрессировки собак. Они приводят целый ряд документов, принятых на муниципальном уровне, и жалуются на ущемление своих прав, а также указывают на громкие происшествия, связанные с собаками. Так, в январе полицейские застрелили сорвавшегося с поводка алабая, а в ноябре на глазах хозяйки был зарезан американский бульдог. Авторы петиции подчеркивают: в городе реставрируют парки, но ни в одном из них нет огороженного и освещенного места, где жители близлежащих домов могли бы выгуливать своих питомцев. Петицию подписали порядка 300 человек. Когда наберется более 500 подписей, обращение направят в адрес врио губернатора Романа Старовойта.