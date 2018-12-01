Железногорец пропивал пособие 12-летнего сына

Безработного отца-одиночку из Железногорска вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних за неисполнение родительских обязанностей. Как сообщает «Эхо недели», 12-летний ребенок пожаловался в школе на отца, сказал, что хочет есть, дома еды нет. Папа пропивал пенсию на сына по потере кормильца. Педагоги сообщили о ситуации в органы опеки. Когда те выехали по указанному адресу, то увидели квартиру со свалкой внутри. Везде разбросаны бутылки, еды в доме нет, а сам хозяин был настолько пьян, что разбудить его не удалось. Мальчика забрали в приют. Мужчина комиссии по делам несовершеннолетних заявил, что хочет исправиться и забрать сына домой. Говорил, что навел порядок в доме, занимается оформлением пенсии по инвалидности, каждый день посещает ребенка в приюте. Семью поставили на учет и выписали штраф.



