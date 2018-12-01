В Курске лампы в уличных фонарях не могут поменять из-за уголовного дела

Чем короче световой день, тем больше курян жалуется на отсутствие уличного освещения. Зачастую фонари есть, но лампы в них не горят. Как пояснил «Городским известиям» председатель комитета ЖКХ Сергей Цуканов, в этом году на обслуживание сетей наружного освещения выделено порядка 8 млн рублей. Сложности возникают с заменой лампочек в светильниках, установленных по контракту с «АйТи. Энергофинанс». В 2017-м после прокурорской проверки завели уголовное дело - в адрес «АйТи. Энергофинанс» власти Курска необоснованно перечислили более 250 миллионов рублей. По словам Цуканова, судебные разбирательства идут до сих пор. Пока контракт не расторгнут, город не может обеспечить освещение за счет бюджета – это будет нецелевым расходованием. А между тем, за этой фирмой в городе числится более 22,5 тысяч светильников.