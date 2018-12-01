поиск по сайту
 

    В Курске лампы в уличных фонарях не могут поменять из-за уголовного дела

    Сегодня, 08:25
    В Курске лампы в уличных фонарях не могут поменять из-за уголовного дела
    Чем короче световой день, тем больше курян жалуется на отсутствие уличного освещения. Зачастую фонари есть, но лампы в них не горят. Как пояснил «Городским известиям» председатель комитета ЖКХ Сергей Цуканов, в этом году на обслуживание сетей наружного освещения выделено порядка 8 млн рублей. Сложности возникают с заменой лампочек в светильниках, установленных по контракту с «АйТи. Энергофинанс». В 2017-м после прокурорской проверки завели уголовное дело - в адрес «АйТи. Энергофинанс» власти Курска необоснованно перечислили более 250 миллионов рублей. По словам Цуканова, судебные разбирательства идут до сих пор. Пока контракт не расторгнут, город не может обеспечить освещение за счет бюджета – это будет нецелевым расходованием. А между тем, за этой фирмой в городе числится более 22,5 тысяч светильников.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама