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    Мэрия Курска назвала управляющие компании, не готовых к снегопаду

    Сегодня, 08:26
    Мэрия Курска назвала управляющие компании, не готовых к снегопаду
    Мэрия Курска представила список управляющих компаний, которые хуже всего справились с последствиями снегопада и халатно подошли к расчистке дворов. В горадминистрации уточнили: 30 ноября всем управляющим организациям была сделана рассылка с оперативным прогнозом и информацией о необходимости организовать работу дворников и спецтехники для расчистки придомовых территорий и подъездов к ним. Со своими обязанностями справились не все. В «черном списке» мэрии управляющие компании «Жилсервис», «Курский двор», «Парковая», «Спецстрой Курск», «УК «Альпари». Все они могут быть привлечены к административной ответственности.

     

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