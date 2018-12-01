Мэрия Курска назвала управляющие компании, не готовых к снегопаду

Мэрия Курска представила список управляющих компаний, которые хуже всего справились с последствиями снегопада и халатно подошли к расчистке дворов. В горадминистрации уточнили: 30 ноября всем управляющим организациям была сделана рассылка с оперативным прогнозом и информацией о необходимости организовать работу дворников и спецтехники для расчистки придомовых территорий и подъездов к ним. Со своими обязанностями справились не все. В «черном списке» мэрии управляющие компании «Жилсервис», «Курский двор», «Парковая», «Спецстрой Курск», «УК «Альпари». Все они могут быть привлечены к административной ответственности.



















