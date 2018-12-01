Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по безопасности новогодних подарков

В преддверии новогодних праздников Курский Роспотребнадзор открыл тематическую «горячую линию». Специалисты будут проводить консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров и новогодних подарков.

Получить консультации можно до 21 декабря. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9.00 о 17.00, в пятницу – с 9.00 до 15.45.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Фатежском районах: г. Железногорск, ул. Рокоссовского, 54-а — (47148) 2-46-49.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах: г. Льгов, ул. Максима Горького, 9 — (47140) 2-14-88.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах: г. Суджа, ул. Карла Либкнехта, 34 — (47143) 2-16-38.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах: г. Щигры, ул. Красная, 81 — (47145) 4-39-65.

Специалисты дадут разъяснения по вопросам касающихся качества и безопасности детских игрушек, одежды, продуктов детского питания, сладких новогодних подарков, учебных пособий, мебели.