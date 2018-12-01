Жительница Железногорска при продаже квартиры стала жертвой мошенницы

Полицейские разыскивают злоумышленницу, которая обманула 42-летнюю жительницу Железногорска. Женщина разместила на сайте объявлений информацию о продаже квартиры. Ей позвонила «покупательница» из другого города, чтобы жилплощадь не продали другому клиенту, она предложила внести предоплату на банковскую карту. Спустя некоторое время «покупательница» перезвонила еще раз и убедила хозяйку квартиры в том, что ошибочно перевела ей деньги не на зарплатную карту, а на кредитную. Она попросила вернуть их назад, что горожанка и сделала. Потерпевшая сама перечислила мошеннице более 110 тысяч рублей, после чего та на связь больше не выходила. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По предварительным данным, звонок был из Башкортостана.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан быть бдительными. Не нужно спешить совершать необдуманные сделки в Интернете. Прежде чем перевести деньги в качестве платы за товар или услугу, необходимо проверить благонадежность адресата. При малейших сомнениях лучше отказаться от сделки или покупки.