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    Курская область по уровню зарплат заняла 64 место

    Сегодня, 11:59
    Курская область по уровню зарплат заняла 64 место
    Курская область оказалась на 64 месте по уровню зарплат - это следует из исследования, проведенного РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. Половина населения нашего региона зарабатывает от 14 до 31 тысячи рублей. При этом 27% работают менее, чем за 15 тысяч в месяц. Курян, получающих более 100 тысяч, набралось менее 1 процента. Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Что касается наших соседей, то Белгородская область на 57 месте рейтинга, Орловская -на 77.

     

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