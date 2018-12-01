Курская область по уровню зарплат заняла 64 место

Курская область оказалась на 64 месте по уровню зарплат - это следует из исследования, проведенного РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. Половина населения нашего региона зарабатывает от 14 до 31 тысячи рублей. При этом 27% работают менее, чем за 15 тысяч в месяц. Курян, получающих более 100 тысяч, набралось менее 1 процента. Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Что касается наших соседей, то Белгородская область на 57 месте рейтинга, Орловская -на 77.