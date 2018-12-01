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    Бюджет Курской области-2019 вырос почти на 5 миллиардов рублей

    Сегодня, 14:36
    Бюджет Курской области-2019 вырос почти на 5 миллиардов рублей
    Бюджет Курской области-2019 вырос почти на 5 миллиардов рублей и составит 54 миллиарда 725 миллионов. Такого бюджета никогда еще у Курской области не было - так оценил его спикер Курской областной Думы Николай Жеребилов. Казна пополнилась за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Еще один вопрос, который рассмотрели курские парламентарии, введение должности старосты сельского населенного пункта. Закон принят в первом чтении и будет дорабатываться. В 27 регионах институт старост уже введен. Старостой села назначается уважаемый человек по решению сельсовета. Предполагается, что старосты станут связующим звеном между населением и властью. Закон не будет носить обязательного характера, то есть сельсоветы сами будут решать – есть ли необходимость в таком нововведении и поступать уже согласно ситуации.

     

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