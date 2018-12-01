Вор проник в магазин, разобрав крышу

Ночью неизвестный похитил из льговского магазина почти 15 тысяч рублей наличными. Внутрь злоумышленник попал, повредив крышу. Сначала он пытался взломать замок, но это ему не удалось, тогда он направился на крышу. Экспертам удалось собрать на месте преступления следы, которые стали поводом для привлечения к уголовной ответственности 29-летнего местного жителя. У него уже была судимость, в том числе за кражу. Мужчине придется возместить не только похищенную сумму, но и нанесенный ущерб. На время следствия он будет находиться под арестом.